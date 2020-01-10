10 января 2020, 10:10
Теплая зима: клещи проснулись в Финляндии
Жительница Турку обнаружила опасное существо на теле своего сына. Все бы ничего, но дело было в январе
Сини Руохонен из финского города Турку нашла клеща на ноге своего сына. Женщина была удивлена, узнав, что эти существа могут быть жизнеспособными и в январе, сообщил корреспондент Yle.
По словам исследователя из университета Турку Яни Сормунена, клещи могут быть активными и зимой, если держится плюсовая температура и нет снежного покрова, который обычно сдерживает их перемещение. Сормунен подчёркивает, что клещ сохраняет дееспособность в условиях медленно понижающейся температуры.
Полученные из Швеции результаты исследования также подтверждают жизнеспособность клеща в зимнее время.
Также есть вероятность того, что клещи могут существовать на коже животных, получая тепло, влагу и защиту из шерстяного покрова.