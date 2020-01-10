Теплая зима: клещи проснулись в Финляндии

Сини Руохонен из финского города Турку нашла клеща на ноге своего сына. Женщина была удивлена, узнав, что эти существа могут быть жизнеспособными и в январе, сообщил корреспондент Yle.

По словам исследователя из университета Турку Яни Сормунена, клещи могут быть активными и зимой, если держится плюсовая температура и нет снежного покрова, который обычно сдерживает их перемещение. Сормунен подчёркивает, что клещ сохраняет дееспособность в условиях медленно понижающейся температуры.

Полученные из Швеции результаты исследования также подтверждают жизнеспособность клеща в зимнее время.

Также есть вероятность того, что клещи могут существовать на коже животных, получая тепло, влагу и защиту из шерстяного покрова.