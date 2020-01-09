Более 43 тысяч человек пересекли границу с Финляндией в праздники

В период с 1 по 8 января через пункты пропуска Карельской таможни границу с Финляндией пересекло 19907 легковых автомобилей, 43869 физических лиц, 1400 грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Самыми напряженными для таможенников были дни со 2 по 6 января, когда границу на карельском участке в обоих направлениях пересекало более 6 тысяч человек и около 3 тысяч легковых автомобилей в сутки. Чуть меньше людей и автомобилей границу пересекало 7 и 8 января, а минимальная нагрузка пришлась на 1 января: в этот день через границу проехало около 2 тысяч человек и почти 1,2 тысячи автомобилей.

- За восемь праздничных дней должностными лицами Карельской таможни было возбуждено 31 дело об административном правонарушении в отношении физических лиц, пересекавших границу. Гражданами нарушались нормы перемещения табачной и алкогольной продукции, товаров бытового назначения, а также продукции животного и растительного происхождения, - отметили в таможне.