Финны рискуют потерять 40 миллионов евро при крахе финансовой пирамиды

В Финляндии начала разрушаться финансовая пирамида OneCoin. Один из главных сайтов организации был закрыт уже более месяца назад. Несколько директоров сети покинули компанию, и работники штаб-квартиры организации освобождены от занимаемых должностей, сообщает служба новостей Yle.

Основатель пирамиды, болгарка Ружа Игнатова, объявлена в международный розыск. Штаб-квартира организации находится в Софии.

OneCoin позиционировалась как цифровая валюта, аналогичная системе Биткойн.

Финны вложили в пирамиду не менее 40 миллионов евро, и большая часть из них потеряет свои деньги.