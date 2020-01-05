Названы самые популярные финские имена десятилетия

В 2010-х самыми популярными мужскими именами в Финляндии были Элиас, Онни и Лео. Среди женских имен в топ-тройку вошли София, Эмма и Айно. Также популярны Мария и Юхани, но их обычно дают в качестве второго имени, пишет Yle.

Издание делает акцент на том, что все чаще финские родители выбирают своим детям благозвучные и простые в произношении имена, избегая двойных согласных и прочих трудно выговариваемых особенностей. На выбор имени также часто влияет популярная культура. Ребенка называют в честь любимого актера, музыканта, спортсмена или даже фиктивного персонажа из книг или фильмов.

В статистике, собранной Центром народонаселения, пока отсутствуют данные за 2019 год. Они будут обнародованы в марте, когда имена получат все младенцы, родившиеся в конце прошлого года. Согласно финскому законодательству, ребенок обязан получить имя самое последнее через три месяца после рождения.