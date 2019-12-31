Туристов предупредили о возможных пробках на границе с Финляндией

Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия предупреждает жителей Мурманской области и Карелии, а также гостей регионов, планирующих отдых в Финляндии и Норвегии, о возможном увеличении в период новогодних и рождественских праздников пассажиропотока в пунктах пропуска через границу (Карелия - пункты пропуска Люття, Вяртсиля, Суоперя; Мурманская область - Борисоглебск, Лотта, Салла).

К путешествию желательно подготовиться заранее. Для этого необходимо проверить все необходимые документы еще до паспортного контроля в пункте пропуска. Особенно это касается путешественников с детьми. А главное - сохранять терпение и спокойствие, даже если прохождение границы займет больше времени, чем планировалось,

- отметили пограничники.

Пограничное управление ФСБ России готово к увеличению количества людей, желающих провести новогодние и рождественские выходные в Финляндии и Норвегии, заверили в ведомстве.

В период праздничных дней по вопросам, связанным с пересечением государственной границы, работы пунктов пропуска через границу, можно обращаться по телефонам: (8-8142)-790-156 (с 9.00 до 18.00), (8-8142)-790-108 (круглосуточно).