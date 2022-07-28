Зимнюю горку установят в Суоярви

Зимнюю горку для детей установят в Суоярви. Рабочие уже подготовили территорию, поставили по периметру забор. Детский «аттрацикон» появится вблизи дома №8 на Суоярвском шоссе.

В администрации района сообщили, что работы по проекту подготовки территории под установку горки, завершены. Стоимость проекта превысила 1,6 млн. рублей.

Теперь чиновникам осталось купить и установить саму горку. Подрядчика для этих работ уже выбрали. (фото группа «Суоярвский район»)