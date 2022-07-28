Приступили к ремонту детской поликлиники Сортавальской ЦРБ

В Сортавале приступили к ремонту здания детской поликлиники при районной больнице. Как сообщил глава минздрава республики Михаил Охлопков, работы ведутся по программе модернизации первичного звена.

«Фасад будет заново оштукатурен и окрашен. Цокольную часть здания облицуют керамогранитом. Также обустроят входные группы и установят новую большую парковку для колясок. Не забыли и про декоративную подсветку фасада, которая сделает внешний вид здания более эстетичным и привлекательным»,