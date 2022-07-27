У петрозаводчанки требуют 20 тысяч за воду, которую она не тратила

С жительницы Петрозаводска Елены требуют более двадцати тысяч рублей за водоснабжение и водоотведение. Ситуация обычная, за одним исключением: женщина утверждает, что воду эту она не тратила, а в астрономических счетах виноват мастер, ставивший ей счетчики. И доказать это она не может уже несколько месяцев.

Весною Елене надо было поменять счетчики на горячую и холодную воду. Она позвонила в «Водоканал», где ей сказали, что услуга стоит 2100 рублей за один счетчик. Горожанка спросила, может ли она вызвать частника — это было бы дешевле.

— Они ответили: можете, но вам придется самим идти и сдавать показания счетчиков. Я говорю — ладно, так и быть, пусть ваш специалист приходит.

В конце марта мастер пришел и поставил три новых счетчика. Горожанка подписала акт. А потом пришли квитанции — с астрономическими суммами. Женщина утверждает, что мастер, когда снимал показания со старых водомеров, перепутал их.

— Я смотрю, что там показания счетчиков наоборот: горячая с холодной водой перепутаны. Из-за этого последний счет пришел на 22 тысячи рублей.

Женщина позвонила в КРЦ. Оператор посетовала, что «надо быть внимательнее», и сказала оставить на сайте заявление. Не помогло.

— Мы написали заявление, а воз и ныне там. Понимаете, я не хочу быть должником. Но и оплачивать не хочу: где гарантия, что они там разберутся и эти деньги вернут? Мне сказали: оставьте свой телефон, вам перезвонят. До сих пор перезванивают, с апреля!

Женщина говорит, что ей дважды присылали ответ: «Обращение отправлено специалисту. Будет обработано в порядке очередности». Не объясняли, в чем проблема и что нужно сделать для ее разрешения. «Только счета приходят все больше и больше!» — говорит Елена.

Для сравнения: горожанка рассказала, как эту же проблему решили в «ТГК», куда после замены счетчиков тоже прислали неверные показатели. По словам женщины, хватило одного телефонного разговора с сотрудником, и уже следующие квитанции пришли правильными. Но в «КРЦ» ничего менять не хотят.

— Они как будто не видят, что я платила столько-то, а потом бац! — и у меня за март воды потрачено, как за полгода, — возмущается петрозаводчанка.

Портал «Петрозаводск говорит» попросил «КРЦ» прокомментировать эту ситуацию. Компания прислала ответ, в котором говорилось, что жильцы не присылали показания счетчиков с мая 2018 года. Поэтому плата начислялась по тарифу.

Елена изумилась такому объяснению.

— За отопление и горячую воду мы платим «ТГК». В квитанциях «КРЦ» тоже указаны показания холодной воды и горячей, но я плачу именно ТГК. Они пишут, что я с 2018 года не указывала горячую воду. Но если бы они сразу начали выставлять мне счет по тарифу, я бы спохватилась и начала им тоже указывать показания. Почему они мне все четыре года не предъявляли счет, а сейчас решили оптом? В отместку за мои жалобы?

«КРЦ» не впервые попадает в поле зрения карельских журналистов. Например, в 2018 году петрозаводчане сражались за незаконно списанные этой организацией деньги. Совсем недавно «КРЦ» прислал жителям квитанции с гигантскими суммами; от граждан сперва потребовали платежек за 2013-2014 годы, но потом признали, что произошел технический сбой.

В ситуации с Еленой удивляет то, что петрозаводчанка на протяжении месяцев не могла получить от «КРЦ» никаких разъяснений. Разъяснение дали редакции — редакции, но не гражданину! — но и оно вызывает много вопросов. То есть людям приходится обращаться к журналистам просто для того, чтобы выяснить, почему в квитанции появилась пятизначная сумма.

Мы не беремся решать, кто здесь прав. Долгое молчание «КРЦ» выглядит подозрительным, а объяснения Елены — вполне разумными; однако, скорее всего, точку в этом конфликте может поставить только суд. // Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников