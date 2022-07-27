Петрозаводчане достали из Лососинки шины и прочий мусор

Сегодня в Зарецком парке в Петрозаводске прошел субботник. Фотографии мероприятия разместил на своей странице в соцсети глава карельской столицы Владимир Любарский.

Активные горожане собрались, чтобы очистить от мусора русло Лососинки. В этом году хлама в реке скопилось очень много - тому виной и весеннее половодье, и деятельность петрозаводчан. Градоначальник признался, что не помнит, когда реку чистили последний раз.

Любарский также объяснил, почему Лососинка серьезно оголилась. По словам главы города, сейчас на Пименовском мосту подняты шандоры, поэтому река и обмелела. В ближайшее время шандоры опустят, и Лососинка вновь приобретет привычный для всех вид, заверил градоначальник. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com