Один из символов карельской столицы изменится

В ближайшие несколько лет Онежскую набережную продлят почти в два раза, создав там единую прогулочную зону с набережной Варкауса. Администрация Петрозаводска уже приступила к поэтапному освобождению береговой линии. Городу поможет в решении этого вопроса региональное правительство – выделит дополнительные средства для развития территории. Накануне ее осмотрели глава республики и глава карельской столицы.

Чтобы реализовать масштабный проект, предстоит решить вопрос с 39 земельными участками, которые мешают созданию единой пешеходной зоны. Сейчас городские власти проводят работу с гражданами и юрлицами, которые являются их собственниками и арендаторами. С некоторыми из них уже достигнута договоренность, сообщил мэр Петрозаводска.

Кроме того, Артур Парфенчиков проинспектировал работы, которые сейчас проходят на Левашовском бульваре. Его благоустраивают за счет сэкономленных средств. На территории планируется провести мощение пешеходной дорожки от набережной до улицы Дзержинского. Для этого использую гранитные плиты из месторождения Калгуваара, находящегося в Лоухском районе.

Также на бульваре обновят более 17 тысяч квадратных метров газонов, посадят 200 саженцев липы, а также установят скамейки с чугунными ножками и чугунные урны. Кроме того, там заменят светильники и поставят дополнительные столбы, на которых разместят более 25 километров световой гирлянды. Фото: gov.karelia.ru.