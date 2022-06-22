22 июня 2022, 19:20
Журналист решил испить настоящей ледниковой воды
Чтобы попробовать настоящей воды, надо выйти на самую середину Онежского озера - подальше от загрязнений цивилизации
Онежское озеро - одно из величайших озер мира. По крайней мере, Онежское и Ладожское озера – это самые крупные водоемы Европы. Именно Карелия богата ледниковыми водами в котловинах, вырытых опять же ледником.
Вода Онежского озера более пресна чем, например, вода Байкала. У Онего настолько низкая минерализация, что заваривая на ней чай, вы никогда не увидите на дне чайника характерный налет. (Видео)