Журналист решил испить настоящей ледниковой воды

Онежское озеро - одно из величайших озер мира. По крайней мере, Онежское и Ладожское озера – это самые крупные водоемы Европы. Именно Карелия богата ледниковыми водами в котловинах, вырытых опять же ледником.

Вода Онежского озера более пресна чем, например, вода Байкала. У Онего настолько низкая минерализация, что заваривая на ней чай, вы никогда не увидите на дне чайника характерный налет. (Видео)