На двух улицах Петрозаводска автомобилистам запретят парковаться

В ближайшее время еще на двух улицах Петрозаводске запретят оставлять машины. До конца июня изменится схема движения на Вольном проезде. Временный запрет остановки по обеим сторонам дороги вдоль домов №38 и 38-а на улице Кирова станет действовать постоянно. В мэрии отметили, что ограничения призваны сделать проезд вблизи БСМП безопаснее.

А с 5 июля временный запрет остановки транспорта станет постоянным на улице Фролова. Знак будет действовать по нечетной стороне от улицы Ровио до проезда к дому №15.

«Нововведения призваны сделать безопаснее участок дороги вблизи средней школы №5 и детского сада №95»,

- добавили в администрации.





Вопрос с парковками остро стоит в Петрозаводске не первый год. Мест во дворах всем не хватает, водители оставляют свой транспорт на дороге поближе к тротуару. Вместо организации парковочных мест, даже платных, городские чиновники просто устанавливают знаки запрета. (фото «Петрозаводск говорит»)