Здание аэровокзала капитально отремонтировали в Северном Приладожье

В поселке Хелюля Сортавальского района капитально отремонтировали здание аэровокзала. Рабочие обновили диспетчерскую, подключили водопровод и центральную канализацию, улучшили энергообеспечение.

В новом здании организовали комнаты отдыха для пилотов, зал ожидания для пассажиров. В аэропорту установлено оборудование для заправки воздушных судов на три вида топлива. Сейчас идет обустройство парковки.

В 2023 году запланирована реконструкция и ремонт взлетно-посадочной полосы.

В администрации Сортавальского поселения сообщили, что поступает большое количество заявок на прием частных и государственных воздушных судов. (фото vk.com)