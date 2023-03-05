05 марта 2023, 15:00
Журналист нашел в Петрозаводске работу, на которой не стареют
Директор Театра кукол Любовь Васильева уверяет, что именно куклы обладают лучшим терапевтическим воздействием
По уверению Любови, куклы обладают даже способностью оживать. После спектакля их закрывают, но они продолжают между собой общаться. А потом утром приходит артист, берет куклу в руки и начинает с ней договариваться: он на нее смотрит, гладит ее, поговорит - и только после этого идет с ней на сцену. И только после такого ритуала кукла начинает его слушаться.
В результате общения с куклами артисты театра очень долго сохраняют молодость. Благодаря общению с волшебной куклой, происходит какая-то магия. «По крайней мере, - подозревает директор театра Кукол, - артисты и куклы о чем-то своем договариваются». Смотрим видео. (16+)