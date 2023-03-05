Журналист нашел в Петрозаводске работу, на которой не стареют

По уверению Любови, куклы обладают даже способностью оживать. После спектакля их закрывают, но они продолжают между собой общаться. А потом утром приходит артист, берет куклу в руки и начинает с ней договариваться: он на нее смотрит, гладит ее, поговорит - и только после этого идет с ней на сцену. И только после такого ритуала кукла начинает его слушаться.

В результате общения с куклами артисты театра очень долго сохраняют молодость. Благодаря общению с волшебной куклой, происходит какая-то магия. «По крайней мере, - подозревает директор театра Кукол, - артисты и куклы о чем-то своем договариваются». Смотрим видео. (16+)