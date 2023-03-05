Выставка объектов с элементами стимпанка откроется в Петрозаводске

Выставка объектов с элементами стимпанка и панно «Wood & Co» (0+) откроется накануне 8 Марта в Петрозаводске в 17:00.

На экспозиции в «Доме Куклы» на набережной Ла Рошель представлены более 30 работ, выполненных Павлом Зинченко из Костомукши за последние 2 года.

Мастер родился в Костомукше, творческий путь начал относительно недавно. Его захватила идея перевоплощения персонажей из простой формы в сложные объекты. В творчестве Зинченко переплетаются природные материалы и детали механизмов. Вдохновение черпает из окружающего его Севера и старинных механических вещей.

Костомукшанин участвовал в выставке «Ласточка» в Петрозаводске, где были представлены 8 объектов.

Выставка «Wood & Co» будет работать до 1 апреля. Галерея открыта с 12:00 до 17:00. // фото предоставлено художественной галереей «Дом Куклы» имени Татьяны Калининой

Стимпанк — направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновленное технологиями и фантастикой XIX века, в первую очередь паровыми машинами.