Журналист из Карелии Евгения Волункова возглавила федеральное СМИ

Евгения Волункова стала главным редактором федерального издания «Такие дела», освещающего социальные проблемы. Об этом сообщили в «Союзе журналистов Карелии». Слоган издания «Такие дела» - «вернуть человека в журналистику».

«Желаем Евгении стойкости и мужества. Сегодня возглавить независимое медиа - почти что подвиг. Журналистика все еще существует. Волункова - лауреат лучшей независимой журналисткой премии страны Редакция - лучшее тому подтверждение», - говорится в сообщении Союза, поздравившего коллегу.

Евгения родилась и выросла в Кондопоге, работала в карельских СМИ, переехала в Москву. Осенью 2021 года в Петрозаводске состоялась презентация книги журналиста «Подтексты». (фото vk.com)