Жизнь кормильца двоих детей оценили в 2 млн 400 тысяч рублей

Мать двоих несовершеннолетних детей потеряла мужа, который был кормильцем семьи. Мужчина погиб в аварии, виновником которой признали одну из организаций в Карелии.

Жена обратилась в суд, он решил, что общество с ограниченной ответственностью обязано оплатить моральный вред в сумме 2 400 000 рублей.

Но платить руководство организации не спешило. Судебный пристав-исполнитель вынесен постановление о наложении запрета на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств компании, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Руководителю организации вручили постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредили об уголовной ответственности. Должник-организация оплатила задолженность. // Фото: pxhere.com