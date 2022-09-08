УК предписано отработать все заявки по обращениям и закончить ремонт

Специалисты Госкомитета по жилнадзору выехали в Сегежу для оперативного решения вопросов ЖКХ. На встрече с главами администраций Сегежского района обсуждалась работы управляющей компании «ПСК+» по содержанию многоквартирных домов в Надвоицах.

Первый заместитель председателя Госкомитета Александр Смирнов потребовал от руководителя УК Артема Войтова завершить до конца следующей недели начатые ремонтные работы на внутридомовых сетях, а также отработать все заявки по обращениям собственников.

В рамках выезда в Сегежский район специалисты также проверили исполнение ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Фото: vk.com/goskomitetrk.