Светомузыкальный фонтан и «кусочек космоса» появятся в Петрозаводске

Светомузыкальный фонтан и смотровая площадка появятся в Зарецком парке в Петрозаводске. Благоустройство карельской столицы проводят комплексно, по единому плану, на средства из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства.

- Рядом с Пименовским мостом появится смотровая площадка и светомузыкальный фонтан. На территории парка также предполагается открыть кафе,

- сказано в сообщении.

В данный момент в парке обустраивают парковку, планируют уже в этом году отремонтировать пешеходные дорожки и мостики. На футбольном поле восстановят ограждение и обновят покрытие.

В следующем году займутся благоустройством площади Гагарина. По проекту Александра Кима и Алексея Скрипицына здесь установят скульптурно-пространственную модель Солнечной системы. // Фото: правительство Карелии