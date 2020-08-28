Животных в зоокомплексе Петрозаводска кормят неопознанной пищей

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с управлением Россельхознадзора проверила один из зоокомплексов Петрозаводска, который использует животных в культурно-зрелищных целях.

Было установлено, что на предприятии отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных: сено, комбикорм, овес и ячмень кормовой.

Это влечет за собой невозможность проследить безопасность пищи, что создает риски для здоровья животных.

За нарушение ветеринарного законодательства директора наказали пока предупреждением.