Сегодня — Успение Богородицы, затем Ореховый Спас

28 августа один из великих двунадесятых праздников в православии — Успение пресвятой Богородицы. Накануне завершился строгий двухнедельный Успенский пост. А в Кеми в этот день — престольный праздник, ведь главный храм города — Успенский собор, памятник архитектуры федерального значения.. В этом году исполняется 309 лет со дня начала его строительства. В 2016 году началась полная реставрация собора, год назад уже состоялась первая служба в обновленном храме. Сейчас продолжается реставрация иконостаса, не восстановлена еще и ограда вокруг собора.

Успению Пресвятой Богородицы был посвящен еще один известный памятник деревянного зодчества — Успенский собор в Кондопоге, самый высокий в Карелии, который два года назад из-за поджога сгорел практически полностью.

Успенские церкви есть в Олонце, в Сяндемском Успенском женском монастыре в деревне Сяндеба Олонецкого района, в Валаамском и Муромском Свято-Успенском мужском монастырях, в Каскесручье Прионежского района, часовни есть в Юшкозере Калевальского района, в Васильево Медвежьегорского, в деревне Сямозеро Пряжинского, а также еще сохранилась в Сумострове на Сумозере в Беломорском районе.

Успение Пресвятой Богородицы для верующих почитаемый праздник. Архангел Гавриил возвестил Богородице о ее грядущей смерти за три дня, чтобы она подготовилась к ней. Апостолы, рассеянные по всему миру, явились к этому дню в Иерусалим. Тело Богородицы, согласно ее желанию, было погребено в Гефсимании, где похоронены ее родители и муж Иосиф.

На третий день после погребения она воскресла и вечером того же дня явилась апостолам, окруженная ангелами, и сказала: «Радуйтесь, я всегда с вами!» Праздник носит светлый, радостный характер, церковь учит, что смерть — это только переход от земной юдоли в жизнь вечную.

В народе этот праздник называют Госпоженки. С Успенья начинается молодое бабье лето, которое длится до 14 сентября. А если в эти дни появляется радуга, то ждите затяжной и теплой осени.

29 августа — день Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. По преданию, Нерукотворный образ отпечатался на полотнище, когда Христос утер им свое лицо. Образ хранился в городе Эдесе, в Сирии. Когда он был захвачен арабами, византийский император Константин велел выкупить образ. В 944 году образ был перенесен в Константинополь. В России Нерукотворный образ очень почитаем. Со знаменами, на которых был вышит образ, шли в бой воины.

К этому дню — третьему Спасу — обычно созревают орехи, поэтому он называется Ореховым. Про третий Спас в народе говорят — Спас на холстах, Спас на полотне, на зеленых холмах холсты продают. К этому дню крестьянки заканчивали белить домашние полотна, освящали их святой водой, после чего уже начинали продавать. В третий Спас пекли пироги из муки нового урожая. Третий Спас — хлеба припас. На севере варили толокно. В этот праздник — последний отлет ласточек.

На снимке: Успенский собор в Кеми.