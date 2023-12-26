Живая ель делает воздух в квартире опасным

Ученые из Национального института стандартов и технологий США предупредили, что живые елки дома могут оказаться опасными. Праздничные деревья в помещении выделяют совсем не полезные химические вещества, передает Science Direct.

Исследователи срубили ель и поместили в закрытую камеру, а потом следили за качеством воздуха в течение 17 дней. В комнате имитировали типичную домашнюю обстановку: дерево украсили гирляндами и игрушками, поливали, включали и выключали свет.

Активнее всего ель выделяла монотерпены - вещество, которое защищает дерево от холода и повреждений. Именно они придают пихтам, соснам и елям специфический запах.

Концентрация монотерпенов в комнате была пиковой в первые три дня, затем она упала в 10 раз. Вторым типом выделяемых елью веществ оказались формальдегиды, которые представляют опасность для человека.

В высоких концентрациях формальдегид способен вызвать кашель, головные боли, слезоточивость, хроническую усталость, аллергии и кожные заболевания. Ель выделяла небольшое количество формальдегидов, но даже его было достаточно, чтобы вызвать кашель у чувствительных людей. // фото: ArthurHidden/ freepik.com