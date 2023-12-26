Желающим веселиться всю новогоднюю ночь россиянам дали совет

Как продлиться веселье в новогоднюю ночь, подсказал популярный теледоктор Александр Мясников.

Чтобы быстро не опьянеть, он посоветовал закусывать вареным картофелем, пишет «Лента».

«Но если пить быстрее, чем закусывать, то, конечно, никакой вареный картофель не помогает»,

- добавил Мясников.

Перед застольем также можно съесть ложку растительного масла.

Что касается жирной пищи, например, утки, птицы или мяса, то врач рекомендует закусывать ее ананасом. // фото unsplash.com/ Ja San Miguel