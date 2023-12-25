25 декабря 2023, 19:12
Гастроэнтеролог назвала самый вредный продукт
Врач Лебедева посоветовала исключить из своего рациона продукты с трансжирами
Кетчуп, майонез и похожие покупные соусы надо убрать из рациона. В них много сахара и вредных трансжиров, написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.
Магазинные соусы могут состоять сразу из нескольких опасных ингредиентов. В составе можно найти смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса и консервантов, стабилизаторов.
Несколько ложек такого соуса испортят всю пользу от овощного салата. Лучше готовить соусы самостоятельно из натуральных продуктов.
Доктор также призвала не злоупотреблять колбасами и сосисками, сахаром, цельным молоком и алкоголем. Такая еда плохо влияет на желудочно-кишечный тракт, замедляет метаболизм, приводит к отекам и лишнему весу. // фото: freepik.com