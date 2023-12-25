Гастроэнтеролог назвала самый вредный продукт

Кетчуп, майонез и похожие покупные соусы надо убрать из рациона. В них много сахара и вредных трансжиров, написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Магазинные соусы могут состоять сразу из нескольких опасных ингредиентов. В составе можно найти смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса и консервантов, стабилизаторов.

Несколько ложек такого соуса испортят всю пользу от овощного салата. Лучше готовить соусы самостоятельно из натуральных продуктов.

Доктор также призвала не злоупотреблять колбасами и сосисками, сахаром, цельным молоком и алкоголем. Такая еда плохо влияет на желудочно-кишечный тракт, замедляет метаболизм, приводит к отекам и лишнему весу. // фото: freepik.com