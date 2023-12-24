Диетолог назвала продукт, который может заменить мясо

Диетолог Елена Соломатина посоветовала продукт, который вполне может заменить мясо. Это горох, его недаром называют «мясом для бедных», рассказала врач радио Sputnik.

Дело в том, что в горохе много витаминов группы В и фолиевой кислоты, есть также необходимые организму бор и ванадий.

В горохе также много холина, он нужен для нормального формирования функционирования мозга, для работы печени.

При этом некоторым людям горох противопоказан, так как он тяжело переваривается. Например, его не стоит много людям с повышенным содержанием солей мочевой кислоты, подагрой, болезнями ЖКТ или камнями в почках. // фото: chandlervid85/ freepik.com