Тысячи доз вакцины от кори и других инфекций направят в регионы России

В ближайшее время в регионы России начнут поставлять вакцину против кори, краснухи и паротита. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Госконтроль прошли более 367 тысяч доз отечественного препарата.

По словам представителя минздрава, 22 декабря единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания «Нацимбио», начала доставку вакцин из распределительного центра в Подмосковье в субъекты страны.

Поставка следующей партии вакцины ожидается во второй половине января.

Ранее стало известно, что в этом году в Карелию не поступила вакцина против кори. Ее поставками занимается минздрав РФ. // фото freepik.com