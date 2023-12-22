Названы три упражнения после новогоднего застолья

Лучшие упражнения для тренировки после плотного праздничного застолья назвали в издании Men Today.

После застолья не стоит усердно заниматься, лучше прогуляться в обычном темпе в течение 15-30 минут. Прогулка улучшит кровообращение, ускорит перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник, снизит риск изжоги и уменьшит вздутие.

Можно делать наклоны в стороны, но не сгибать колени при выполнении упражнения. Также можно сделать несколько наклонов вперед. Можно делать полувыпады в стороны.

Чтобы выполнить упражнение, нужно поставить ноги шире плеч, перенести вес на правую ногу, согнуть ее в колене, вытянуть левую ногу в сторону. Повторить движение на другую сторону. // фото unsplash.com/ Andrey Bond