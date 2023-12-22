Врач рассказала, кому лучше воздержаться от бокала шампанского

Шампанское может быть вредно людям с проблемами с поджелудочной железой или желчным пузырем, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. Врач считает, что лучше отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю.

«Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи», - приводит РИА Новости комментарий специалиста.

Врач предостерегла от смешивания алкоголя со сладкой газировкой или соком. Также она советует в течения вечера употреблять один напиток, а не менять его. // фото unsplash.com/ Michael Maasenk