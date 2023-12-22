Россиянам назвали оптимальное время для новогоднего ужина

Провожать «старый год» нужно около 22 часов. Это время в Роспотребнадзоре назвали самым оптимальным для праздничного ужина. В десять часов вечера следует подавать основное горячее блюдо, а вот салаты, легкие закуски и десерты лучше оставить на полночь и первые новогодние часы.

Специалисты ведомства не рекомендуют выкладывать все заранее в большие блюда и салатники – лучше подавать небольшими порциями. В холоде и герметичных контейнерах блюда сохранят свежесть и привлекательный вид. При необходимости можно использовать пищевую пленку.

В качестве варианта основного блюда россиянам назвали постную говядину, телятину, курицу, индейку или кролика. Если выбор сделан в пользу утки или гуся, то их лучше запекать с яблоками, которые впитают лишний жир. // фото «Петрозаводск говорит»