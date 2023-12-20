Врач назвала вредные сочетания блюд на праздничном столе

Бутерброды с икрой и жирные продукты лучше не употреблять вместе с алкоголем, считает врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова.

По мнению врача, употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью, сообщает «Лента».

«Лучше отказаться от закусывания алкоголя жирной едой вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов»,

- утверждает Чижикова.

На одной тарелке лучше не смешивать слишком много блюд, так как это грозит проблемами с пищеварением. Также эксперт советует не смешивать разные виды алкоголя, а чтобы меньше выпить, можно добавить кубики льда в вино или шампанское. // фото unsplash.com/ Ja San Miguel