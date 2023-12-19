Россиянам с ОРВИ предложили отказаться от одного продукта

Процесс выздоровления от гриппа и ОРВИ можно ускорить, если исключить из рациона сахар и быстрые углеводы. Такое мнение высказала в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Наталия Богданова.

Сахар мешает работе витамина C. По словам специалиста. Сахар и быстрые углеводы - быстрые источники энергии, которые вступают в процессы окисления, в окислительно-восстановительных реакциях нужен витамин С. Получается, что вместо того чтобы помогать лейкоцитам бороться с бактериями и вирусами, витамин С будет задействован в других процессах.

Также сахаром питается патогенная микрофлора в кишечнике. На время простуды Богданова советует исключить из рациона печенье, конфеты и сдобные булочки, а включить в меню шиповник, болгарский перец, облепиху, черную смородину, петрушку, укроп, квашеную капусту. Если есть не хочется, то следует больше пить воды, морса, некрепкого чая, воды без газа, компота. Также нужно ввести в рацион продукты с содержанием витаминов А и D – яйцо, сливочное масло, печень трески. Также следует употреблять бульон. // фото freepik.com