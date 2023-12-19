Россиянам перечислили продукты, разрушающие зубы

Зубную эмаль может разрушить регулярное потребление цитрусовых и свежевыжатых соков. Кислоты в соке также могут ударить по слизистой поверхности рта, пищеводу и желудку, рассказал «Ленте» стоматолог-хирург Магомед Дахкильгов.

Свести на нет результаты отбеливания и домашней гигиены могут яркие ягоды и фрукты, шоколад, какао, кофе. Все эти продукты красят эмаль. Разрушить зуб или отколоть кусочек могут орехи, считает врач.

Но и мягкие продукты могут навредить. Например, сдоба и любая другая богатая углеводами пища прилипает к зубам, застревает в межзубных промежутках, становится пищей для кариесогенных бактерий.

Разрушительное воздействие на зубы оказывают все сладости. Также навредить способны соусы с избытком соли. Соль вызывает сухость, что затрудняет очищение полости рта слюной.

Тройной удар наносит и алкоголь. Спиртное вызывает сухость во рту, разрушает эмаль и окрашивает зубы. // фото unsplas.com/ Kamal Hoseinianzade