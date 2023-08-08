Жителю Карелии сломали челюсть в драке у магазина

В полицию Муезерского района обратились сотрудники медицинского учреждения. К ним поступил 28-летний мужчина с двусторонним переломом челюсти и скуловой кости, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, в вечернее время он пошел в магазин и встретил незнакомца, с которым у него возник конфликт. В ходе драки 20-летний молодой человек нанес ему удары в челюсть сначала рукой, а затем и ногой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. // Фото «Петрозаводск говорит»