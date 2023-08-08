Двух девушек спасли на озере в Карелии

На Сямозере сегодня, 8 августа, едва не произошла трагедия. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

По данным источника, двух девушек, плавающих на надувном матрасе, стало уносить ветром в открытое озеро. Беды удалось избежать только благодаря неравнодушным очевидцам, которые быстро сориентировались и на лодке догнали уплывающий матрас. Девушек доставили на берег.

Жителей Карелии просят быть внимательными и осторожными на водоемах республики. // Фото «Петрозаводск говорит»