08 августа 2023, 17:33
Двух девушек спасли на озере в Карелии
На Сямозере отдыхающих на надувном матрасе едва не унесло в открытое озеро
На Сямозере сегодня, 8 августа, едва не произошла трагедия. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.
По данным источника, двух девушек, плавающих на надувном матрасе, стало уносить ветром в открытое озеро. Беды удалось избежать только благодаря неравнодушным очевидцам, которые быстро сориентировались и на лодке догнали уплывающий матрас. Девушек доставили на берег.
Жителей Карелии просят быть внимательными и осторожными на водоемах республики. // Фото «Петрозаводск говорит»