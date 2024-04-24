24 апреля 2024, 16:14
Жителю Карелии посмертно присвоили орден Мужества
Родственникам Александра Кудина из Олонецкого района вручили высокую награду
В Олонецком районе прошла церемония вручения ордена Мужества родственникам Александра Кудина, погибшего на СВО. Об этом сообщает паблик администрации района.
Уроженец поселка Ильинский пополнил добровольцем ряды Вооруженных сил 8 сентября 2023 года. Принимал участие в специальной военной операции. 28 ноября он погиб. Указом президента России был награжден орденом Мужества посмертно.
Награда была вручена матери и детям Александра Кудина. Память военнослужащего почтили минутой молчания. // Фото администрации Олонецкого района