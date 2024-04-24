Директор школы заявила: детям привычнее ходить в туалет в ведро
В школе поселка Воломы в Муезерском районе Карелии продолжается скандал, связанный с ведром вместо туалетов и плесенью на стенах. На неприемлемые для учеников условия обратила внимание общественник Людмила Василица.
Она опубликовала в своем блоге снятые в школе фотографии. На них видно, что краска на потолке и стенах облупилась, есть плесень. Ситуацию взяли на контроль в СУ СКР Карелии.
Кроме того, общественница заметила, что в туалете стоит пластиковое ведро.
- Подумайте только, для каких целей стоит это ведро?
– спросила Василица.
Потом она разместила объяснение директора школы. Та уверяет, что ведро в туалете поставили в интересах первоклассников, в домах большинства которых нет нормальных туалетов.
- Возвращаясь к первоклашкам, им привычнее ходить в ведро, поэтому в туалетах оно и стоит,
- заявила руководитель.
Директор добавила, что пользоваться унитазом никто детям не запрещает. Вот только слива там нет: воду в школу подвели только к рукомойникам и в пищеблок. // фото: СУ СКР по региону