Парки и скверы Петрозаводска убирают после зимы

Подрядчик проводит весеннюю уборку в парках и скверах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На этой неделе город начали готовить к майским праздникам. Специалисты сгребают прошлогоднюю листву на площади Гагарина, Онежской набережной, аллее Карельского Фронта, в скверах Вечный Огонь и Петровском, а также вблизи стелы «Город воинской славы».

На общественных территориях также поддерживают чистоту, убирают мусор. Уборка ведется на Лососинском шоссе, в переулке Попова, на Почтовой площади, вблизи собора Александра Невского, а также на бульварах Победы и Студенческом.

Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на некачественную уборку общественных территорий в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска