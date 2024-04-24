Тоннель и объездную дорогу планируют построить в Петрозаводске

Два важных объекта планируют построить в Петрозаводске. Это железнодорожный тоннель и объезд, сообщили в мэрии, ссылаясь на руководство региона.

Документацию на реконструкцию части улицы Достоевского с обустройством тоннеля под ж/д путями на улице Халтурина уже разработали. Тоннель уменьшит трафик на перегруженных улицах, напрямую связав несколько районов – Древлянку, Рыбку, Октябрьский и Сулажгору.

Строительство 20-километровой трассы в объезд Петрозаводска прорабатывают. Она позволит разгрузить дороги в черте города.

На оба проекта нужно привлечь федеральное финансирование. Над этим вопросом работает правительство Карелии. // фото: pixabay.com