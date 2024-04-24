Петрозаводчанам напомнили, куда звонить в случае опасности

В преддверии праздников администрация города решила напомнить номера телефонов экстренных служб. Работают они круглосуточно. В случае угрозы петрозаводчане смогут обратиться к силовикам, спасателям, «скорую».

Публикуем список телефонов служб оперативного реагирования:

- УФСБ по РК - 78-52-03;

- МВД по Петрозаводску - 02 (моб. 112-2), 78-38-79, 71-53-27;

- единая служба спасения - 01 (моб. 112-1);

- ЕДДС - 051;

- дежурный ГИБДД – 715-900, 78-44-44;

- карельская республиканская поисково-спасательная служба - 73-34-05, 73-35-16, 73-33-64;

- скорая помощь - 03 (моб. 112-3).

Также работают телефоны доверия: УФСБ по РК – 78-46-58; МВД – 76-10-62; МЧС – 78-28-51, 79-56-00, 79-99-99, 79-56-18. // фото unsplash.com