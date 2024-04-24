Крупные компании в Карелии предлагают работу освободившимся из тюрьмы

Крупные компании в Карелии ждут на работу тех, кто скоро освободится из мест лишения свободы. Какие вакансии есть для таких людей, рассказали в управлении труда и занятости республики.

В частности, бывшим осужденным предлагают стать водителями категорий «В» и «С», монтерами путей, слесарями аварийно-восстановительных работ с заработной платой от 35 до 70 тысяч рублей.

Места на ярмарках вакансий в колониях предложили компания РЖД, предприятия ЖКХ, горнодобывающей промышленности и других отраслей. // фото: pixabay.com