24 апреля 2024, 12:39
Крупные компании в Карелии предлагают работу освободившимся из тюрьмы
Готовящиеся выйти на свободу осужденные могут рассчитывать на разнообразные вакансии
Крупные компании в Карелии ждут на работу тех, кто скоро освободится из мест лишения свободы. Какие вакансии есть для таких людей, рассказали в управлении труда и занятости республики.
В частности, бывшим осужденным предлагают стать водителями категорий «В» и «С», монтерами путей, слесарями аварийно-восстановительных работ с заработной платой от 35 до 70 тысяч рублей.
Места на ярмарках вакансий в колониях предложили компания РЖД, предприятия ЖКХ, горнодобывающей промышленности и других отраслей. // фото: pixabay.com