15 февраля 2020, 15:45
Жителю Карелии грозит крупный штраф за вождение без прав
В Кондопожском районе автомобиль 39-летнего нарушителя отправили на штрафстоянку
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД в Кондопожском районе. Фургоном управлял мужчина без прав.
Инспекторы отстранили от управления 39-летнего жителя поселка Березовка. В отношении нарушителя был составлен административный материал. Теперь ему грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Автомобиль нарушителя задержали и переместили на штрафстоянку.
Фото: ГИБДД РК