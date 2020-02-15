Жителю Карелии грозит крупный штраф за вождение без прав

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД в Кондопожском районе. Фургоном управлял мужчина без прав.

Инспекторы отстранили от управления 39-летнего жителя поселка Березовка. В отношении нарушителя был составлен административный материал. Теперь ему грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Автомобиль нарушителя задержали и переместили на штрафстоянку.

Фото: ГИБДД РК