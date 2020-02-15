Заведующая детским садом пойдет под суд за служебный подлог

В Сортавальском районе одну из заведующих детским садом обвинили в служебном подлоге. Ей приписывается 14 преступных эпизодов, рассказали в прокуратуре.

По версии следователей, в феврале 2018 года заведующая фиктивно приняла на работу свою знакомую, которая работала в другом месте. В течение почти полутора лет она вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения о выполнении несуществующим работником различных обязанностей.

Знакомая заведующей получала зарплату и передавала той деньги. Конкретная сумма не называется. Заведующая тратила деньги на хозяйственные нужды детского сада. Точку в этом желе предстоит поставить суду.