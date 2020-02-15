Пикап и легковой автомобиль столкнулись у вокзала в Петрозаводске

Легковой автомобиль и пикап столкнулись 14 февраля в 23:12 на площади Гагарина в карельской столице.

Столкновение произошло, когда легковой автомобиль выезжал на перекресток со стороны вокзала. В это время пикап выезжал на перекресток со стороны улицы Шотмана.

Вероятно, оба участника ДТП выехали на перекресток на желтый сигнал светофора, передает dtpptz.ru. От удара пикап развернуло. Обошлось без жертв. Авария в центре Петрозаводска попала в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».