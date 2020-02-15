15 февраля 2020, 10:38
Телефон взорвался в руках у одиннадцатилетнего ребенка
В Волгограде школьника госпитализировали с термическим ожогом, полиция заинтересовалась случившимся
Инцидент произошел в Волгограде. Одиннадцатилетний школьник утром собирался на учебу. Мобильник он положил в карман.
Спустя время мальчик почувствовал, что гаджет начал сильно нагреваться. Когда он взял устройство в руки, то произошел взрыв, сообщает «МК».
Пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом кистей. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в результате взрыва телефона.