15 февраля 2020, 10:38
Происшествия

Телефон взорвался в руках у одиннадцатилетнего ребенка

В Волгограде школьника госпитализировали с термическим ожогом, полиция заинтересовалась случившимся 

Инцидент произошел в Волгограде. Одиннадцатилетний школьник утром собирался на учебу. Мобильник он положил в карман.

Спустя время мальчик почувствовал, что гаджет начал сильно нагреваться. Когда он взял устройство в руки, то произошел взрыв, сообщает «МК».

Пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом кистей. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в результате взрыва телефона.

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