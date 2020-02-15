Водитель на «Вольво» устроил ДТП в Сегеже и сбежал

14 февраля в 19:44 на улице Ленина, 10, в Сегеже водитель автомобиля «Вольво С60» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновения с машинами «Тойота Карина» и «Шкода Октавия». Водитель «Вольво» с места ДТП уехал.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в результате столкновения пострадал 28-летний водитель «Шкоды» и его 39-летний пассажир. Мужчинам оказали медицинскую помощь.

Сотрудники дорожного ведомства устанавливают сведения о водителе «Вольво». Ему грозит лишения водительских прав на срок 1-1,5 лет или административный арест на 15 суток.

Фото: ГИБДД РК