14 февраля 2020, 21:23
В Костомукше автомобиль пробил ограждение, уходя от столкновения
Момент дорожного происшествия на севере республики попал в объектив камеры наблюдения
Сегодня в 12:38 в Костомукше, на пересечении улицы Антикайнена и улицы Надежды произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».
На кадрах видно, как внедорожник, уходя от столкновения с легковым автомобилем, выехавшим на перекресток, вылетел с дороги и врезался в дорожное ограждение.
В результате инцидента внедорожник получил повреждения. Пострадали ли люди при столкновении, пока не известно.