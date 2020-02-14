В Костомукше автомобиль пробил ограждение, уходя от столкновения

Сегодня в 12:38 в Костомукше, на пересечении улицы Антикайнена и улицы Надежды произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как внедорожник, уходя от столкновения с легковым автомобилем, выехавшим на перекресток, вылетел с дороги и врезался в дорожное ограждение.

В результате инцидента внедорожник получил повреждения. Пострадали ли люди при столкновении, пока не известно.