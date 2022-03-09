Жителям Сулажгоры начнут подвозить воду

Специалисты пока не могут справиться с повреждением на сетях холодного водоснабжения в Сулажгоре.

Жилой район Петрозаводска отключили от холодной воды 8 марта в 16:50. Работы по устранению повреждения продолжат в четверг, 10 марта.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что для жителей будет организован подвоз воды. В 09:00 водовозка будет ожидать рядом с водоразборными колонками. (фото pixabay.com, Hans)