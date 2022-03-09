Форелеводов на западе Карелии снова упрекнули в нарушениях

Текст: Георгий Чентемиров

Житель Приладожья Алексей Трофимов опубликовал результаты проверки, которую проводило Федеральное агентство по Росрыболовству на территории форелевого хозяйства “Лафор”. Это предприятие расположено в поселке Терву Лахденпохского района и недавно засветилось в крупном скандале. Трофимов снял небольшой фильм, в котором утверждал, будто предприниматели грубо нарушают законы — в частности, сливают кровь убитой рыбы прямо в озеро, что строго запрещено.

Нерест для всех

Проверка Росрыболовства прошла после обращения, поступившего из Управления делами президента. Территорию обследовали совместно с представителями природоохранной прокуратуры, Североморского управления Россельхознадзора и карельского филиала ВНИРО.

В документах, опубликованных Трофимовым, говорится, что в отношении фирмы следует возбудить сразу три административных дела; однако список выявленных нарушений вызывает вопросы.

Так, проверяющие на расстоянии 40 метров от воды обнаружили транспортное средство. “При этом в указанном выше месте специально оборудованные места для движения и стоянки транспорта, имеющие твердое покрытие, отсутствуют”. Претензия выглядит странно с учетом того, что в деревнях и селах Карелии, даже на берегах озер, асфальтированные дороги, и уж тем более дворы, — большая редкость, но машины там ездят постоянно.

Еще одно сомнительное нарушение — изъятие из садков рыбы в запрещенное, по мнению надзорного органа, время: с 1 сентября по 15 ноября. 13 ноября, согласно документам фирмы, из садка было изъято более 4,5 тонны рыбы. Как указывает Росрыболовство, любой вылов форели в этот период запрещен из-за нереста: такие правила действуют на территории северных регионов, в том числе Карелии.

Очевидно, проверяющие не увидели разницы между рыбаками и рыбоводами. Разница, однако же, есть: форелеводы не ловят рыбу, мешая ей размножаться. Они ее выращивают — сами, своими руками. И нерест для них не помеха, ведь икра — это отдельный дорогостоящий продукт, который также получают на форелевых хозяйствах.

Как пояснил источник, имевший отношение к сельскому и рыбному хозяйству Карелии, такие “казусы” случались и раньше, причем постоянно. Портал “Петрозаводск говорит” попытался получить комментарии в Отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны, но сделать это оперативно не удалось.

Загадочные емкости

Другие нарушения, указанные в документах, выглядят более осмысленно. Так, согласно пояснениям, которые дали представители “Лафор”, летом рыба и отходы из садков доставляются на берег баркасом, а зимой — аэролодками. Однако на момент осмотра ни аэролодок, ни другого транспорта, который использовался бы для перевозки рыбы и отходов, на территории не было. Также проверяющим не предъявили герметичные емкости для вывоза отходов на утилизацию. Имелся, однако, журнал учета и образования отходов; в нем было указано, что в течение осени — с 1 сентября по 15 ноября — биологические отходы передавались на утилизацию три раза.

Кроме того, на воде зафиксировано незавершенное строительство модульного плавучего дома на платформе. Со слов представителей “Лафор”, эта конструкция принадлежит фирме. Ее собираются разместить в границах рыбоводного участка.

Итоги обследования таковы: фирма нарушает условия согласования своей деятельности, предусмотренной проектной документацией. Нарушения касаются хранения биологических отходов и их утилизации, а также запрета на вылов рыбы во время осеннего нереста.

Как сказано в документах, прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении дел по трем административным правонарушениям. Фирме могут вменить осуществление деятельности, которая неблагоприятно воздействует на водные биоресурсы; за это предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Также проверка установила факт использования прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной деятельности, это уже предполагает наказание до 400 тысяч рублей. Наконец, компанию “Лафор” просят привлечь к ответственности за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах; это влечет штраф до 300 тысяч или приостановление работы на срок до 90 суток.

Акционер фирмы Алексей Горид согласился прокомментировать итоги проверки.

"То, что они написали, это, по большому счету, их мнение. В суде может выясниться, что это мнение было неправильное… Что касается плавучего дома, там нарушением считалось не то, что он есть, а то, что производились какие-то работы на нем. Мне кажется, это тоже какие-то домыслы. Там много домов стоит, а рядом баня; почему вы считаете, что это надо обсуждать?"

Спустя минуту Алексей Горид вовсе заявил, что информация неверная.

— Они написали то, чего, видимо, хотели… Домика этого нет. Прокуратура разобралась в вопросе, и сейчас к нам претензии незначительные, — ответил предприниматель.

Журналист “ПТЗ говорит” спросил: а что насчет утилизации отходов? Ведь проверяющие не увидели оборудования, с помощью которого ее можно было бы цивилизованно производить.

"Наш представитель был в Минсельхозе Карелии. Все вопросы сняты. Все есть. Как вы думаете, мы работаем? Украл, выпил, в тюрьму?.."

— ответил Горид.

Наконец, корреспондент задал вопрос о самом нашумевшем видео, сделанном Алексеем Трофимовым. В нем есть несколько эпизодов, на которых можно разглядеть, как работники режут рыбу прямо в озере, на садках.

— Ну, я не знаю. С вашими способностями нужно в других областях работать. Я сколько смотрел — я не разглядел. Этого не было, — сказал представитель компании.

В довершение Горид отметил, что форелевое хозяйство регулярно проверяется, а уполномоченные органы “находятся в тесном контакте”. Более того, организация уже месяц парализована проверками. Впрочем, сотрудникам “Лафора” нужно понимать, что нелюбовь к форелеводам в Карелии носит хронический характер. Более 80 процентов российской товарной форели выращиваются на водоемах республики, и местные жители от этого, очевидно, не в восторге. А значит, будут и жалобы, и проверки. И лучше бы просто не давать к ним повода. // Фото: скриншоты из фильма Алексея Трофимова