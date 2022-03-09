Прощание с заслуженным учителем Софьей Шапиро состоится в пятницу

Прощание с Заслуженным учителем Карелии Софьей Шапиро пройдет в пятницу. О дате прощание нашему изданию сообщили родные Софьи Абрамовны.

Близкие, ученики и коллеги смогут попрощаться с учителем русского языка и литературы 11 марта с 09:00 до 10:00 в зале №1 на улице Вольная в Петрозаводске.

Ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Карелии Софья Шапиро скончалась 7 марта на 91 году жизни. 18 февраля учитель отметила 90-летний юбилей.

Шапиро всю свою жизнь посвятила учительству, она прививала ученикам любовь к родному слову и поэзии. Уроки Софьи Абрамовны многие ученики до сих пор вспоминают с теплотой и доброй улыбкой. Шапиро почти 40 лет преподавала в автотранспортном техникуме и 20 лет – в Державинском лицее. Работу в лицее пришлось оставить в 2011 году, но не исследовательскую деятельность с учениками. Софья Абрамовна награждена Орденом Дружбы народов, Пушкинской медалью и знаком «Дети войны». Автор десятка научно-исследовательских трудов, посвященных творчеству Анны Ахматовой, Гавриила Державина, Марины Цветаевой, Михаила Дудина и нашего земляка Михаила Чехонина, составитель сборника «Михаил Дудин и Карелия».

Редакция приносит искренние соболезнования.