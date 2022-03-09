09 марта 2022, 18:50
Кондопожское ДРСУ потратило 126 миллионов рублей на новую технику
Карельское предприятие планирует участвовать в конкурсе на содержание дорог Петрозаводска
Кондопожское ДРСУ закупило недостающую технику для обслуживания дорог. Ранее власти региона выделили предприятию 126 миллионов рублей. Субсидию потратили на восемь комбинированных дорожных машин, три фронтальных погрузчика, грейдер и шесть тракторов. Часть техники уже поступила в Карелию, сообщили в пресс-службе губернатора.
Предприятие собирается участвовать в конкурсе на право содержания дорог Петрозаводска. По словам руководства дорожного ремонтно-строительного управления, качество уборки станет на порядок выше, но придется увеличить стоимость контракта. Этот вопрос обсуждают.
В 2022 году в состав предприятия вошло «Петрозаводское ДРСУ». (фото пресс-служба главы РК)